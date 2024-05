Construção de viadutos em Ananindeua viabiliza corredores alternativos para tráfego na BR-316

O Governo do Pará assina, nesta sexta-feira (10), a Ordem e Serviço para dar início​ à construção de dois novos viadutos em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Os projetos foram concebidos após estudos do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e visam melhorar a mobilidade na região metropolitana de Belém, criando corredores alternativos para o tráfego entre a BR-316 e o centro da capital paraense.

Os novos viadutos ficam localizados nos seguintes cruzamentos: avenida Independência com a Mário Covas, este terá 39 metros de extensão, e avenida Três Corações com a Mário Covas, com 44 metros de comprimento. Além destes, outros dois viadutos já estão em construção pelo NGTM na rodovia BR-316 com a ​avenida Independência e com a Alça Viária.

VEJA MAIS

As obras visam a melhoria das condições de mobilidade entre a região metropolitana e o centro. “O NGTM elaborou projetos para os três principais cruzamentos da avenida Independência que não tinham solução viária adequada: BR-316, 40 Horas e Mário Covas. Dessa forma, a Independência poderia se tornar corredor alternativo entre a BR-316 e o centro”, explica Paulo Ribeiro, assessor técnico do órgão.

Com os viadutos da av. Independência com a BR-316 e, a partir desta sexta-feira (10), com a Mário Covas, já estarão sendo executados. Já o viaduto previsto para a rotatória do 40 Horas segue em estudo sua viabilidade, em virtude da linha de transmissão que cruza o local.

Corredores alternativos de tráfego

Com os viadutos, a avenida Independência fica estruturada para ser um importante corredor alternativo de tráfego para acesso ao centro de Belém. “O viaduto possibilitará o livre trânsito ao longo da avenida independência, passando sob o elevado Mário Covas, sendo as conversões realizadas através dos retornos que hoje existem”, explica a engenheira Leila Martins, titular do NGTM.

Martins detalha ainda a funcionalidade e importância do viaduto da Mário Covas com a Três Corações. “Com a alça do viaduto fazendo a ligação entre a avenida Três ​Corações e a avenida Mário Covas, será possível a livre conversão à esquerda para a saída da Três Corações, em direção ao centro de Belém, ingressando na avenida Mário Covas. Sob a alça do viaduto, existirá uma rotatória que facilitará as demais conversões, dando maior fluidez a um ponto crítico de circulação de Ananindeua, afirma a diretora do NGTM, Leila Martins.