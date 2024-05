CNH Pai D’égua: 100 indígenas paraenses serão beneficiados pelo programa

O “CNH Pai D’égua”, programa de habilitação gratuita, vai beneficiar 100 indígenas com Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH). O convênio foi celebrado nesta quinta-feira (16), entre o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) e Secretaria de Povos Indígenas (Sepi). A iniciativa foi anunciada pela vice-governadora Hana Ghassan.

Conforme a vice-governadora, a ação contribui de forma positiva com o desenvolvimento social. "É uma oportunidade inédita, contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas sociais, voltadas à população indígena paraense. Desta forma, estamos dando destaque e apoiando estratégias que contribuem para um trânsito mais seguro, e garantem atendimento aos povos tradicionais do nosso Estado".

As vagas disponibilizadas pelo programa para os povos tradicionais integram o quantitativo reservado para a celebração de convênios e parcerias previsto no edital deste ano. A seleção dos aprovados é realizada pela Sepi, tendo como base os critérios previstos dentro do programa. Para Puyr Tembé, secretária dos povos indígenas do Pará, a decisão vai beneficiar não apenas os futuros motoristas, mas também garantir o apoio estrutural à população tradicional.

"O benefício não vai atender somente uma pessoa, ele vai atender ao coletivo e a comunidade de um modo geral. Com a CNH, vamos beneficiar o que trabalham na saúde indígena, professores indígenas, e comunidade em geral. Porque hoje os povos indígenas precisam de profissionais, de pessoas que tenham habilitação para trabalhar na área da saúde indígena, para transportar pacientes", disse ela.

"É a primeira vez que estamos tendo acesso a um programa como este, graças ao Governo do Estado, por meio do governador Helder Barbalho. É um marco histórico para nossa comunidade. E hoje, graças a nossa vice-governadora Hana, estamos assinando este convênio, que vai permitir, que os 100 aprovados realizem todo o processo sem custo, com todas as taxas isentas, todos os exames de clínica, aulas teóricas e práticas também. Celebramos este momento de inclusão e oportunidade de geração de emprego e renda para toda a população", acrescentou

O que é o CNH Pai D'égua?

O CNH Pai D'égua é um programa do Governo do Pará, coordenado pelo Detran, voltado para pessoas de baixa renda, que garante a emissão da carteira nacional de habilitação totalmente gratuita. Podem se inscrever pessoas que desejam tirar a primeira habilitação e adicionar ou mudar de categoria. Este ano, 60 mil vagas foram disponibilizadas para os 144 municípios paraenses.

O objetivo do programa é contribuir para que os beneficiários possam, com o documento, incrementar a renda familiar, fomentar a economia e garantir inclusão social. A iniciativa estadual é considerada o maior programa social de emissão de Carteira Nacional de Habilitação do Brasil.