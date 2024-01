Enem 2024: curso preparatório da UFPA oferece mais de 100 vagas gratuitas; veja como se inscrever

As inscrições para o curso pré-Enem oferecido pelo o Projeto Universidade Aberta 2024 (PUA 2024), do Programa de Educação Tutorial em Física (PET-Física) da Universidade Federal do Pará (UFPA) começaram nesta segunda-feira (22). Voltado para estudantes em vulnerabilidade social, o projeto oferece aulas expositivas sobre todas as disciplinas exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para a turma de 2024, o PUA vai disponibilizar 120 vagas e recebe inscrições até o dia 29 de fevereiro.

Para se inscrever, os interessados devem preencher um cadastro eletrônico disponível na página do PET-Física. Após a realização desse cadastro, o estudante deve procurar a coordenação do PET para a confirmação da inscrição, equivalente a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados para entidades filantrópicas. A confirmação poderá ser feita até o dia 1º de março, de 9h às 17h, de segunda a sexta, no Laboratório de Física – Ensino (Sala do PET-Física), localizado no Campus Básico da UFPA.

Seleção

Já no dia 3 de março, às 9h, será realizada a prova de múltipla escolha, com 10 questões de Matemática e 10 questões de Língua Portuguesa, para aquelas(es) que confirmaram suas respectivas inscrições. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 3 de março de 2024, a partir das 18h, na sala do PET-Física e nos seus canais de comunicação.

Matrícula

Os candidatos que forem selecionados para esta turma do projeto terão o período de 4 a 8 de março de 2024 para realizarem a matrícula, que deve ser realizada de 9h às 17h na sala do PET-Física. Mais informações estão disponível no edital do processo, que pode ser acessado de forma on-line.

No ato da matrícula, a pessoa selecionada deve apresentar os seguintes documentos: RG; comprovante de residência; Certificado de conclusão do ensino médio ou declaração que está cursando ou irá cursar o 3º ano do ensino médio em 2024; Cartão Bolsa Família, Declaração ou Certificado ou histórico escolar comprovando que estuda ou estudou em escola pública ou foi bolsista da rede particular de ensino ou declaração de vulnerabilidade social emitido por um órgão do governo; e, se for bolsista da rede particular de ensino, o comprovante de bolsa.

Com previsão de início para o dia 11 de março, as aulas do PUA são realizadas de forma presencial, de segunda a sexta-feira, das 13h20 às 18h20, no Campus Básico da UFPA.Os cursos pré-vestibular ofertados pelo PUA incentivam a inclusão de estudantes de escola pública dentro de instituições públicas de ensino superior, e colaboram com as políticas afirmativas da UFPA de acesso, inclusão e permanência, que favorece o desenvolvimento de um ambiente mais plural nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade.

Serviço

Projeto Universidade Aberta 2024

Inscrições: até o dia 29 de fevereiro de 2024.

Confirmação da inscrição: até o dia 1º de março de 2024.

Prova presencial: 3 de março de 2024.

Matrícula: 4 a 8 de março de 2024.

Início das aulas: 11 de março de 2024.