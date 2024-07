1ª Marcha dos Manguezais Amazônicos será realizada em Belém, em ano de pré-COP 30

Em 2024, ano de pré-COP 30, Belém vai comemorar o Dia Mundial de Proteção dos Manguezais, em 26 de julho, com a 1ª Marcha dos Manguezais Amazônicos, evento organizado por comunidades extrativistas, que faz parte da programação do Julho Verde. O evento vai promover visibilidade global à campanha, destacando a importância dos manguezais e das comunidades locais.

Organizada pelas Aurem's do Pará e apoiada pela Rare, a marcha terá concentração na Escadinha às 7h e saída para o Ver-o-Peso às 8h. A campanha fortalece a política Pró-Manguezal, promovendo ações de conservação.

O Julho Verde é um movimento liderado pelas comunidades extrativistas dos manguezais

amazônicos, visando mobilizar a sociedade sobre a importância da conservação desses ecossistemas. As atividades ocorrem em torno do Dia Mundial de Conservação dos Manguezais, em 26 de julho, e são coordenadas pelas associações de usuários das Reservas Extrativistas do Pará, que participam de uma jornada formativa para planejamento, execução e avaliação da campanha.

A costa norte do Brasil abriga a maior área contínua e preservada de manguezais do

mundo, com mais de 120 km², representando 87% dos manguezais do país. Esses ecossistemas são vitais para mais de 400 comunidades que dependem de seus recursos para segurança alimentar, costeira e climática. Em três anos, a campanha Julho Verde tem promovido a conscientização sobre o valor dos manguezais, consolidando-se como uma nova cultura de preservação.

As ações coordenadas da campanha também desenvolvem as organizações sociais locais,

fortalecendo a capacidade das lideranças como agentes de transformação social. Além disso, a iniciativa promove a importância de comunidades organizadas e atuantes, demonstrando o valor da cooperação na conservação ambiental.

A 1ª Marcha do Mangal em Belém será uma oportunidade única para destacar as ações locais e a importância dos manguezais na mitigação das mudanças climáticas. Este evento reforça o compromisso das comunidades e das organizações envolvidas em proteger e valorizar esse ecossistema crucial.