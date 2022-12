Projeto destaca importância dos manguezais para os artistas regionais

O projeto “Mangues da Amazônia”, realizado pelo Instituto Peabiru e pela Associação Sarambuí, em parceria com o Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA), da Universidade Federal do Pará (UFPA), com patrocínio da Petrobras através do Programa Petrobras Socioambiental, realiza nesta terça-feira (20/12) no Liceu de Bragança, uma ação em forma de celebração reunindo as diversas expressões culturais que permearam o projeto do início ao fim, como música, dança, poesia e cinema. Na ocasião, também ocorrerá o lançamento do documentário “Manguezal: maretório feito de nós” e do curta ficcional “Café das Almas”, do diretor Bragantino San Marcelo. A Noite Cultural também contará com cerimônia de certificação de pessoas e instituições que apoiaram a realização do projeto.

O evento é resultado da pesquisa “Mangues da Amazônia”, um mapeamento de artistas e analise da relação deles com o mangue. O músico e pesquisador Ruann Lins, explica que a “a importância dessa pesquisa é poder conhecer as obras e os trabalhos de artistas das comunidades dos manguezais e entender a importância desse manguezal e o quanto ele se reflete e influencia nessas obras. Além de mostrar de que forma o mangue está inserido dentro dessas artes”, afirmou.

O projeto é uma atividade socioambiental com foco na recuperação e conservação de manguezais em Reservas Extrativistas Marinhas do estado do Pará. Segundo o pesquisador mestre do Lama, Paulo César Virgulino, “o Brasil concentra a parcela mais produtiva de mangue no mundo, que se chama Costa Amazônica Brasileira. Bragança está bem no meio desta faixa. 60% da economia do município depende do pescado e do caranguejo”, afirmou. O projeto ofertou oficinas socioeducativas que utilizam como metodologia pedagógica a arte para ensinar sobre a preservação do mangue aos adultos, jovens e crianças das comunidades. Vale destacar que também pelo projeto, o poeta Manoel Ramos ministrou oficina de Cordel para os jovens das comunidades do Araí, Nanã e Tamatateua.

Agende-se

Data: 20/12

Hora: 17h ás 22h

Local: Liceu da Música de Bragança (Centro, Bragança - PA).

Evento gratuito