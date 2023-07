Campanha celebra os manguezais amazônicos e suas populações extrativistas, em Belém

Com o tema “Nosso mangue tem valor”, a campanha Julho Verde realiza programação especial nesta quarta-feira (26), das 6h às 20h, no Solar da Beira, na Feira do Ver-o-Peso. O objetivo é chamar atenção para a importância do ecossistema no combate à crise climática. O evento ocorre no dia em que é celebrado o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. A realização é das 12 Associações de Usuários das Reservas Extrativistas (Resex) do Pará, com articulação da ONG Rare.

“É do mangue que a gente sobrevive, por isso precisamos cada vez mais valorizar essa floresta de manguezal que hoje reconhecemos como 'maretório'. Escolhemos esse tema, para que pudéssem​os celebrar, pelo terceiro ano, o mangue. Quando fizemos o movimento pelo decreto das Resex, já foi com o objetivo de proteger essa região, o mangue é vida em abundância”, declara Sandra Regina Gonçalves, liderança extrativista da Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá (Auremag) e da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas, Povos e Comunidades Tradicionais Extrativistas Costeiras e Marinha (Confrem).

As ações da campanha ocorrem desde 1º de julho no litoral paraense, região que junto com Amapá e Maranhão, abriga 75% das florestas de mangue do Brasil, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A área é a maior e mais preservada faixa contínua de manguezais do mundo: são 11.229 km² da porção chamada de “maretório” – palavra criada a partir de reivindicação popular, que significa a junção de território e maré.

“O Julho Verde é um movimento dos extrativistas do litoral do Pará pela conservação dos manguezais amazônicos e dignidade de vida para as comunidades. Por meio da realização de campanhas, os guardiões e guardiãs dos manguezais são motivados a agir em prol desse ecossistema, especialmente na sua atuação nas Reservas Extrativistas, as Resex”, informa Bruna Martins, articuladora da campanha pela Rare Brasil.

O Pará possui em sua zona costeira 47 municípios, com 12 Reservas Extrativistas Marinhas (Resex) estabelecidas em 3641.42 km² de manguezais. Estima-se que somente no Pará mais de 41 mil famílias extrativistas vivem nas áreas de manguezal e são fundamentais para conservá-lo.

Serviço:

Dia Mundial de Proteção aos Manguezais

Data: 26/07/2023

Hora: das 6h às 20h

Local: Solar da Beira, Feira do Ver-o-Peso - Belém (PA)

Entrada gratuita

Programação:

06h - 8h - Alvorada dos manguezais amazônicos com Carimbó “Os Quentes da Madrugada”, da Resex Chocoaré Mato Grosso

09h - 12h - Feira Mães do Mangue - A economia criativa das mulheres extrativistas do litoral paraense

15h - 16h - Desfile Miss Extrativista e Poesia Manguezal

16h - 17h - Roda de Conversa “O valor das mulheres nos manguezais”

17h - 19h - Roda de conversa “Nosso mangue tem valor”

19h - 20h - Video Mapping com Astigma e Carimbó os Quentes da Madrugada