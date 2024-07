UFPA sedia encontro sobre fome e insegurança alimentar na Amazônia

A crise da fome na região amazônica será o foco do I Encontro da Amazônia Legal de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que será realizado nos dias 24 e 25 de julho na Universidade Federal do Pará (UFPA). O evento é organizado pela Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) e pela UFPA, com apoio do Ibirapitanga e da Fundação Ford.

O encontro reunirá representantes da sociedade civil, do governo federal, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), da Rede Penssan e cientistas de instituições de pesquisa dos estados amazônicos. A fome será debatida por meio de mesas temáticas e uma mostra de experiências, com foco nas situações específicas de cada estado da região.

Este evento segue a participação da Rede Penssan nos Diálogos Amazônicos, realizada em agosto de 2023, uma série de eventos pré-Cúpula da Amazônia. A Rede Pensan apresentou dados nacionais de 2021 e 2022 sobre a fome e a insegurança alimentar durante a pandemia de Covid-19, período em que o Brasil causou um anúncio de dados públicos sobre o tema. Atualmente, a Rede Penssan, composta por cientistas de todo o país, promove diversas iniciativas de pesquisa cidadã para compreender a fome em sua complexidade e especificidade.

“A fome é uma violação dos direitos humanos que precisa ser reparada a todo custo. Mas é fundamental conhecer a realidade de quem vive em dado território. Temos um grande potencial de pesquisa na área de soberania e segurança alimentar nos estados que compõem a Grande Amazônia. Estamos em crescente diálogo com essa comunidade científica. Estarmos conectados em rede, em todas as partes do país, é o que será possível cobrar e efetivar uma agenda forte de política pública em todas as instâncias de poder”, afirmou Sandra Chaves, coordenadora da Rede Penssan.

Nadya Alves-Santos, professora da Faculdade de Nutrição da UFPA, ressaltou a importância do evento na região: “O encontro realizado numa cidade da Amazônia Legal é de extrema importância, pois possibilita discussões descentralizadas e focadas na nossa realidade. A construção de políticas públicas urgentes pautadas em nossas vivências e experiências é desafiadora. Por isso, precisamos ter mais protagonismo em debates desse tipo”, disse.