VÍDEO: Taís Araujo abre álbum de viagem à Amazônia e mostra Lázaro Ramos experimentando tacacá

Taís Araujo publicou uma série de fotos de sua viagem pela Amazônia em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (23/7). A atriz revelou que aproveitou as férias escolares dos filhos para realizar passeios educativos em família e o Norte do país foi o lugar escolhido.

Em um dos registrados publicados, seu esposo, Lázaro Ramos, aparece degustando tacacá, um prato típico da região. Na legenda, Taís mencionou a experiência enriquecedora que a viagem proporcionou.

VEJA MAIS

“Todos os dias aprendemos algo e desaromatizamos esse nosso olhar de satélite sobre a região. Ver de dentro as dores e delícias desse lugar tem me possibilitado criar memórias importantes com meus filhos e, sobretudo, me deixou mais conectada com esse grande e rico mosaico que é o pulmão do meu país”, afirmou a atriz.

Taís também falou sobre ter conhecido várias Amazônias. “No plural, pois são muitas em uma só e que lugares incríveis”, elogiou.

Durante a viagem, a artista registrou um mergulho no Rio Negro, onde avistou botos cor-de-rosa, expressando encantamento com a experiência. Veja: