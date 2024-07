Fábio Porchat anuncia viagem para Alter do Chão e pede dicas de passeios pelo Pará

Um dos destinos favoritos dos paraenses e um atrativo para muitos artistas, Alter do Chão, em Santarém, no Pará, receberá em breve a visita de Fábio Porchat. Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, o humorista anunciou que estará em terras paraenses em agosto deste ano, mas não revelou se a viagem será a passeio ou a trabalho. No entanto, ele fez questão de pedir dicas de passeios turísticos no local.

"Tô indo para Alter do Chão em agosto e quero dicas! Quem já foi?", escreveu Porchat. Nos comentários, muitos paraenses e até pessoas de fora que já se aventuraram pela região deram várias sugestões ao humorista.

Alter do Chão é conhecido por suas praias paradisíacas e, por isso, o local é chamado de "Caribe brasileiro". Este vilarejo, pertencente à cidade de Santarém, no oeste do Pará, é um destino perfeito para as férias.

Fábio Porchat é conhecido também por suas aventuras ao redor do mundo. No final do ano passado, o apresentador do programa "Que História é Essa, Porchat?" esteve na Ásia, mais especificamente no Nepal, onde escalou o Monte Everest.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)