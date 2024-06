Fabio Porchat revela o que conversou com o papa Francisco, no Vaticano

O papa Francisco recebeu na sexta-feira (16) um grupo de mais de 100 atores e comediantes, entre os quais os brasileiros Fabio Porchat, Cacau Protásio e Cris Wersom. De Taormina, na Sicília, Itália, onde está, o comediante Fabio Porchat conversou, na manhã desta segunda-feira (17), com a apresentadora Ana Maria Braga, sobre o encontro com o papa Francisco, Ele disse ter ouvido do líder religioso mundial da Igreja Católica: "Vem cá, e cachaça é água?".

Fabio Porchat enalteceu a iniciativa do Vaticano e elogiou a mensagem transmitida pelo papa Francisco durante o encontro. "O discurso dele (papa) foi muito bonito dizendo que quando um comediante consegue fazer uma pessoa sorrir, sem humilhar, sem degradar a pessoa, Deus também sorri. Tem um caminho de trazer a comédia junto. Quando você tem a comédia trazendo todo mundo pra rir junto, é muito importante, é um recado muito importante. Ele é um chefe de estado. Ele tá ali dizendo que é possível fazer piada, inclusive com Deus. É demais estar ali com aqueles comediantes todos. Tinha muita gente boa, de muitos países diferentes", contou Porchat.

"Há 400 anos talvez se eu tivesse me encontrado com o Papa, talvez ele estaria me queimando na fogueira. É maravilhoso, estar, em 2024, pela primeira vez na história o Papa se encontra com comediantes. E o discurso dele foi muito bonito, dizendo que quando algum comediante consegue fazer uma pessoa rir sem humilhar, Deus também sorri", declarou o comediante.

"Quando me vejo ali, eu percebo 'alguma coisa de certo eu fiz pra chegar até aqui'. Vi a emoção da minha família, da minha avó, da minha mãe", ressaltou o comediante. A conversa de Fabio Porchat com o papa Francisco teve seu conteúdo revelado pelo artista no programa "Fantástico", da Rede Globo, no domingo (16) à noite.

Papa

"Imersos como estamos em emergências sociais e pessoais, vocês têm o poder de propagar serenidade e sorrisos…", afirmou o papa Francisco. No encontro com os artistas, o papa demonstrou simpatia, sorrindo muito ao lado deles, como pode ser visto em imagens que circulam pelas redes sociais.

O encontro dos artistas com o papa Francisco reuniu nomes da comédia de várias países, como Whoopi Goldberg e Florinda Meza (a Dona Florinda, de Chaves).

Sunga

Ainda na conversa com Ana Maria Braga, Porchat mostrou que estava dando a entrevista de sunga. Em seu penúltimo dia de viagem, o humorista já estava pronto para curtir o restante do dia no verão europeu e não perdeu a deixa de revelar isso quando Ana Maria brincou que, quando acabasse a entrevista, ele poderia aproveitar a piscina.

"O mar tá me esperando. Aqui fica sol até nove da noite, então tá tranquilo", brincou.