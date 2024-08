Onda de frio deve chegar ao Brasil nesta semana; veja os estados com queda de temperatura

O Brasil deve ser atingido por uma onda de frio a partir da próxima quinta-feira (22), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A queda de temperatura, resultado de uma massa de ar frio vinda da Argentina, é esperada em estados do Centro-Oeste e Sul brasileiro. Os termômetros podem marcar entre 5ºC e 7ºC abaixo da média, em relação ao visto agora.

VEJA MAIS

Os estados atingidos por completo pela onda de frio são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul são afetados na maior parte do território. Por outro lado, Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás têm porcentagem mínima territorial com queda de temperatura.

A onda de calor deve seguir até quarta-feira (21). “A temperatura pode ficar 5ºC acima da média por um período de 3 a 5 dias”, declara o Inmet. O frio deve começar pelo Rio Grande do Sul e, até sábado (24), pode atingir os demais estados.

Segundo o Inmet, as temperaturas vão variar entre 5ºC e 7ºC. Em São Paulo (SP), os termômetros devem marcar 19ºC. Na capital paranaense, Curitiba (PR), a temperatura é estimada em 17ºC.

“Essa onda de frio será menor e menos intensa do que a última que vimos. A expectativa é de que as temperaturas caiam, mas não tanto quanto na última onda de frio. Dificilmente teremos recordes como na anterior, quando São Paulo registrou mínima de 7°C”, relatou o meteorologista Fábio Luengo.

Até o momento, não há previsão da onda de frio atingir outros estados do Brasil. Devido à onda de calor, um bloqueio atmosférico foi criado, impedindo o avanço do frio para as demais regiões.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)