Onda de calor vai continuar no Pará ao longo desta semana, indica Inmet

Pelo menos até a próxima sexta-feira (23), a onda de calor deverá continuar no Pará. Em algumas regiões, a temperatura máxima deverá chegar a 38 °C. E Belém deverá manter a temperatura máxima entre 34 a 35.5 - ou seja ao redor de 35 °C, entre 11h30 e 14h30.

A previsão é do meteorologista José Raimundo Abreu de Sousa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)/2º Distrito de Meteorologia de Belém. “Esse cenário vale por toda essa semana. Até sexta-feira. Deve mudar alguma coisa a partir de sábado. Até lá deverá ter pancadas de chuvas de curta duração”, afirmou.

A coluna Repórter 70 de O Liberal, publicada na edição desta segunda-feira (19), informou que o Pará será um dos Estados mais afetados pela onda de calor que começou domingo (18) no Norte do Brasil, segundo alerta dos serviços de meteorologia.

Ainda segundo a coluna, a previsão é que, até a quinta-feira (22), as temperaturas se mantenham na casa dos 35ºC, podendo chegar a 42ºC em alguns pontos. Além do Pará, estão em alerta Rondônia e Amazonas com previsão de temperaturas superiores a 35ºC. Há o temor de que o tempo seco aumente as queimadas na Amazônia.

O meteorologista José Raimundo ressalvou que há diferença de temperatura de região para região no Pará. Mas as maiores temperaturas máximas deverão ocorrer notadamente nas regiões Sul, Sudeste, Oeste e Centro. Isso abrange as cidades de Tucuruí, Altamira, Marabá, Redenção, Conceição do Araguaia, Xinguara e Santarém, entre outras, onde as temperaturas devem variar entre 36 a 38°C.

No Sul e Sudeste a umidade relativa do ar está muito baixa - abaixo de 30%. Ele explicou que o tempo seco aumenta a possibilidade de queimadas. E acrescentou que, após mais de 70 dias sem chuva nas regiões Sul e Sudeste, choveu dois dias na última semana em Conceição do Araguaia e Redenção, entre outras cidades daquela região paraense. As chuvas ultrapassaram 30mm.

“Isso melhorou a condição de seca severa que acomete a região desde junho. O tempo seco está associado à massa de ar seco devido ao bloqueio atmosférico na região Sudeste e Sul do Brasil, causando inversão térmica que inibe a formação de nuvens”, afirmou o meteorologista José Raimundo.