Nova onda de calor atingirá o Pará nos próximos dias, com temperaturas de até 42ºC

O calor intenso que tem castigado o Norte do país parece estar longe de dar trégua. A partir de domingo (18), uma forte onda de calor se instalará no Brasil com duração prevista de quatro dias, até próxima quinta-feira (22). Segundo a MetSul Meteorologia, o Pará está entre os estados que devem registrar as temperaturas mais altas, com previsão de termômetros marcando até 42°C em alguns pontos.

Enquanto outras regiões do Brasil enfrentaram baixas temperaturas nos últimos dias, o Norte continuou a sofrer com o calor, e a tendência é que esse cenário se agrave. A Organização Meteorológica Mundial define uma "onda de calor" como um período de, no mínimo, três dias com temperaturas 5°C acima da média. O evento climático aumenta significativamente os riscos de fogo extremo e queimadas na região.

Além do Pará, outras áreas do Norte, como Rondônia e parte do Amazonas, também deverão enfrentar calor extremo, com termômetros ultrapassando os 35ºC em várias localidades. A situação não será diferente no Piauí e Maranhão, onde os dias serão igualmente quentes.

Essa nova onda de calor está associada a um padrão de bloqueio atmosférico, que cria uma grande área de tempo seco e quente, com baixa umidade no solo. Esse cenário agrava ainda mais o problema das queimadas, especialmente no bioma amazônico.

A MetSul Meteorologia alerta para a possibilidade de uma elevação significativa dos focos de fogo. Com o calor intenso e a baixa umidade, espera-se que agosto termine com um número acima da média de queimadas na Amazônia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)