Clima deve continuar sem chuvas em agosto no Pará; veja a previsão do tempo

O clima sem chuvas e as temperaturas altas devem permanecer no mês de agosto no Pará. Apesar da frente fria, que deve desabar as temperaturas no sul e sudeste do Brasil neste final de semana, o Pará terá poucas alterações no clima. A expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belém, é que as chuvas continuem abaixo da média histórica em agosto. Neste mês a média é de 128 mm, mas até o dia 9 foi registrado pelo Instituto apenas 10 mm.

Em Belém, a máxima ficará em torno de 35°C a 33°C, e as mínimas de 22°C a 24°C. Na região Tucuruí a temperatura máxima ficará entre 36°C a 37°C e mínima em 24°C. A umidade a poucos metros favorece a criação de nuvens cumulus isoladas, por isso é provável que chova em áreas pontuais da Região Metropolitana de Belém. “As chuvas estão muito abaixo da média história, somente o primeiro dia que choveu 1 mm e agora esses 9mm na Marambaia, a média que se esperava para o mês é 128 mm”, declarou o meteorologista do Inmet em Belém, José Raimundo Abreu.

“No Pará, vai ter uma grande amplitude das temperaturas com as máximas chegando a 36°C, e as mínimas em 16°C a 17°C. A frente fria, que aqui a gente chama de friagem interage na atmosfera com o ar quente, essas friagens vêm sul do Amazonas e no extremo sul do Pará. Elas não chegam em Belém”, explicou o especialista.

VEJA MAIS

A previsão do Inmet para este final de semana é de aumento das nebulosidades. As chuvas devem cair de maneira isolada em alguns locais. O sul e sudoeste do Pará deve ser afetado pela frente fria que derrubará as temperaturas no Sul e Sudeste do Brasil. Somente no extremo sul do Pará nas cidades de Redenção, Conceição do Araguaia e Novo Progresso, e no sudoeste em Jacareacanga poderá haver uma queda de temperatura de 3°C a 5°C na mínima. Em Conceição do Araguaia a mínima poderá chegar a 16°C e 17°C, já em Santa Maria das Barreiras a mínima ficará entre 17°C e 18°C.

“A situação que está ocorrendo todos os dias uma inversão térmica associado a uma massa de ar seco, que está tomando conta da maior parte do Brasil, principalmente desde o centro-oeste. Essa inversão inibe a formação de nuvens, não tendo nuvens, não está tendo precipitação. Isso está ocorrendo desde o mês de julho, tanto é que no mês passado a média era 156 mm e só choveu 35,9 mm. Choveu 23% da média. E o mês de agosto está indo também nesse mesmo caminho. Predominam altas temperatura, massa de ar seco, e inversão térmica. E mudou a circulação da termosfera não favorecendo o desenvolvimento de nuvens”, explica o meteorologista José Raimundo Abreu.