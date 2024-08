Mudanças climáticas: cartuns mostram, na Feira do Livro, riscos para a vida na Terra

Diante do degelo das calotas polares, um pinguim voa em disparada para um país, a fim de (re)começar a vida, que pode ser bem o Brasil, em especial a Amazônia. Ao chegar ao seu destino, trazendo seu iglu para morar, ele se acomoda em uma árvore, ocupando um galho próximo de um João de Barro em seu ninho. Ocorre que no Brasil, o desmatamento campeia e as altas temperaturas têm sido permanentes e crescentes. Dias bem complicados, então, tanto para o pinguim como para o João de Barro. Essa história se apreende do cartum da capa do livro “Planeta em risco - cartuns ecológicos”, do artista gráfico paraense João Bosco Jacó de Azevedo, mais conhecido como JBosco, 63 anos. Ele autografa “Planeta em risco” e também “JBosco Caricaturas” na 27ª Feira Pan-Amazônica do LIvro e das Multivozes, no Hangar Centro de Convenções e Feiras, em Belém (PA), evento ao qual comparece pela primeira vez com essa intenção.

Nesse momento na Feira, JBosco veio com tudo: teve um noite de autógrafos de “Planeta em risco” no último sábado (17), primeiro dia do evento, no Ponto do Autor, e nesta quarta-feira (21), às 19h, no Estande dos Escritores e Escritoras Paraenses, ele vai autografar “JB Caricaturas” e também o ´próprio “Planeta em risco”. No livro de caricaturas, esse artista ratifica o talento de imortalizar o que celebridades do cinema, da literatura e da música, nacionais e internacionais, têm de mais expressivos em suas fisionomias.

Cartuns de JBosco enfocam desafios ambientais na Terra em 2024 (Foto: Divulgação)

O leitor pode, então, conferir esse talento do Pará nas caricaturas de outros artistas. Assim, figuras marcantes, configuradas em traços precisos, saltam das páginas do livro para a visão, o deleite do público. Ariano Suassuna, Alfred Hitchcock, Zé Ramalho, Pedro Almodovar, Chet Baker e outros nomes povoam o livro.

Talento de JBosco expressa, em caricaturas, o talento de celebridades do cinema, música e literatura (Foto: Divulgação)

Alerta

Entretanto, essa valorização dos traços humanos, da vida, acontece também de forma singular e em um sentido mais abrangente nos 82 cartuns que compõem o livro “Planeta em risco”. “Esse livro é todo feito em papel reciclado, com edição independente, e reúne cartuns inéditos, feitos para o próprio livro, e outros, inclusive, já premiados. Cartuns não têm fala, de forma que essa é uma linguagem universal, uma pessoa em qualquer lugar do mundo poderá entender a mensagem. E a mensagem, a proposta é de alerta para os danos que têm sido provocados ao planeta, envolvendo o aquecimento global, poluição de rios e mares, desmatamento e outras ações dos seres humanos. É para a pessoa pensar um pouco sobre o que nós estamos fazendo com o nosso planeta”, destaca JBosco.

“Planeta em risco” ganha relevo na Feira do Livro, que tem entre as temáticas abordadas no evento a preservação do meio ambiente na Amazônia, foco da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém no final de 2025. “A Amazônia sempre chamou a atenção do mundo, pelo fato de que não tem lugar mais rico em biodiversidade como essa região. E eu espero que esse enfoque dado à Amazônia no momento atual sirva para que se possa ver a situação real da região, ou seja, ocorra, amplie-se a conscientização sobre os riscos a esse e outros biomas”, ressalta o cartunista.

Na frente da TV

JBosco tem 41 anos como artista gráfico, dos quais 36 no Grupo Liberal e mais 5 no jornal “A Província do Pará”. Como disse, ele já perdeu a conta, deixou de ficar conferindo os prêmios conquistados ao longo da carreira - premiações nacionais e internacionais. Os trabalhos de JBosco podem ser conferidos em jboscocartuns.blogspot.com e nas redes sociais dele.

Como costuma acontecer com todo “fera”, JBosco começou cedo no mundo das artes. Na verdade, ele herdou o talento do avô Carlos Custódio de Azevedo, artista visual e professor catedrático de Desenho Artístico no Colégio Paes de Carvalho. Aos oito anos de idade, o pequenino JBosco, como relata a família dele, ele não abria mão de lápis e papel para desenhar tudo o que via pela frente. “Mas, quando a TV chegou em casa, eu me encantei com o desenho animado e, então, passei a desenhar em frente à TV. Fazia os desenhos da Hanna-Barbera e também da Disney e de álbum de figurinhas”, conta o cartunista.

Ele cresceu, e os trabalhos também, em quantidade e qualidade. Na virada dos anos 70 para 80, JBosco aproximou-se de “A Província do Pará”, tornando-se amigo de Biratan Porto e Raymundo Mário Sobral, dois nomes das artes/humor gráfico paraense. Da “Província”, JBosco mudou-se de malas e cuias para O Liberal/Jornal Amazônia, do Grupo Liberal, onde atua até hoje.

Nos cartuns (piada desenhada), nas charges (desenhos críticos relacionados a um fato) e nas caricaturas (destaque em exagero de um traço exagerado de algum aspecto da fisionomia de uma pessoa), JBosco, como se diz, se dá bem. Tanto que ele estreia auto na Feira do Livro conectado com as pessoas no meio ambiente ou com o meio ambiente nas pessoas.

“A Feira está olhando mais para os autores paraenses. Eu me sinto realizado. Faltava isso”, pontua. Ainda bem. Pela criatividade de JBosco, pelo incentivo do evento à leitura e à reflexão e pela importância da temática ambiental, é bem possível que em um futuro bem próximo os pinguins venham apenas passear por aqui e não mais fugindo do derretimento das geleiras e os pássaros daqui não corram tanto risco de sumir como efeito do desmatamento e do calor latente.