Governo federal pedirá a 4 estados a proibição de fogo em áreas rurais; Pará é um deles

O governo federal irá enviar ofícios a quatro estados que ainda não implementaram a proibição do uso de fogo em áreas rurais. A queima controlada é uma prática comum em atividades agrícolas e tem sido identificada como um dos fatores que contribuem para as queimadas no Pantanal e na Amazônia.

Nesta quarta-feira (21/8), representantes do governo federal se reuniram com governadores do Consórcio da Amazônia Legal para discutir os incêndios na região.

De acordo com André Lima, secretário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente, os estados do Pará, Amapá, Roraima e Rondônia ainda não decretaram a proibição do uso de fogo.

“A maioria dos estados já proibiu, e os que ainda não o fizeram estamos solicitando que o façam. Novas ignições são ilegais, algumas criminosas e outras configuram irregularidades”, destacou o secretário.

Durante a reunião com os governadores, foi decidido implementar três “frentes multiagências interfederativas”, com a participação do governo federal e órgãos estaduais, para combater incêndios e prevenir novos focos. As bases serão instaladas nos 21 municípios que concentram 50% dos focos de incêndio.

“Precisamos, além de combater os incêndios, reduzir simultaneamente as novas ignições”, afirmou Lima.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reiterou que as queimadas são causadas por ação humana. “Na Amazônia e no Pantanal não existem incêndios naturais. Qualquer incêndio é resultado da ação humana. As investigações dirão se houve intencionalidade ou se foram provocadas por práticas culturais, uso inadequado do fogo ou tentativas de manejo do fogo em períodos inadequados.”