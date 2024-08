Voluntários se mobilizam para ajudar famílias que perderam casas em incêndio na Terra Firme

Moradores da passagem Comissário com a passagem Gabriel Pimenta, no bairro da Terra Firme, estão precisando de ajuda após o incêndio que aconteceu no local, na tarde do último domingo (18). Moradores do local e demais voluntários estão realizando uma campanha de doações de materiais de higiene, alimentos não perecíveis, roupas e material de construção.

Quem quiser contribuir, pode fazer as doações até a próxima quinta-feira (22) em três pontos de recebimento: Rua São Domingos, 1052 - Terra Firme (casa da Fafá Guilherme), Casa Resistência, Travessa Humaitá, 1962 - Marco e Chalé da Paz, Passagem Comissário, 539 - Terra Firme.

Ricardo Soares, que está como voluntário na campanha, diz que em torno de 11 pessoas entre adultos e crianças estão necessitando da ajuda, uma vez que tiveram suas rotinas afetadas em decorrência do incêndio. "Nós precisamos dessa ajuda com urgência, pois essas famílias foram afetadas diretamente. Espero que essa ajuda conforte essas famílias", disse Ricardo.

O incêndio começou por volta das 14h, quando Alex Souza, um dos moradores da passagem Comissário, sentiu um forte cheiro de fumaça e percebeu que uma casa de madeira, localizada no final do canal, estava sendo rapidamente consumida pelo fogo. Sem hesitar, ele e outros vizinhos se organizaram e pularam no canal, improvisando uma corrente humana para combater as chamas com baldes cheios de água poluída.