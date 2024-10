Suspeito por tentativa de homicídio é preso em Marabá

O suspeito por tentativa de homicídio Daniel dos Santos Pereira, de 22 anos, foi preso na tarde da última quinta-feira (24/10), em Marabá, na região sudeste do Pará. Contra Daniel havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Marabá, por ter disparado três vezes contra Lucas Assis Batista, no dia 6 de setembro, por motivo fútil. A vítima ficou em estado vegetativo no Hospital Regional de Marabá.

Daniel foi localizado na Travessa Brasil, no bairro Independência (Cidade Nova), em Marabá. A Polícia Civil chegou até o endereço dele com o pedido assinado pela juíza Alessandra Rocha da Silva Souza. O suspeito ainda teria tentado fugir, mas foi alcançado pelos policiais que estavam à paisana, para não levantar suspeitas. Segundo a Polícia Civil, Daniel já vinha sendo investigado pela prática de outros crimes no município.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde seguirá à disposição do judiciário. As investigações continuam para elucidar detalhes da dinâmica do crime.

