Dois suspeitos morrem e quatro são presos em ação da PC em fazenda de Marabá

Duas pessoas morreram e quatro foram presas em flagrante durante confronto com a Polícia Civil em uma fazenda de Marabá, no sudeste do Pará. A ação ocorreu durante a operação “Fortis Status”, deflagrada na manhã desta sexta-feira (11/10). Os agentes ainda cumpriram mandados de busca e apreensão na região.

A operação foi realizada por meio da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Marabá (DECA). O grupo criminoso é investigado por diversos crimes, incluindo associação criminosa, tentativa de homicídio, porte ilegal de armas, furto qualificado, extração ilegal de madeira, queimadas irregulares e desobediência a ordens judiciais. Os mandados foram expedidos pelo Juízo Criminal da Comarca de Marabá, com parecer favorável do Ministério Público Estadual.

Durante a ação, as equipes policiais foram recebidas a tiros por um grupo de 13 homens fortemente armados, desencadeando um confronto. Além dos suspeitos mortos e presos, sete homens que trocaram tiros com a PC conseguiram fugir, levando armas de fogo. A operação resultou na apreensão de nove armas de fogo, uniformes do Exército Brasileiro, rádios comunicadores, lanternas e uma grande quantidade de munições de diversos calibres.

De acordo com o delegado-geral Walter Resende, o grupo agia de forma organizada, intimidando os trabalhadores da região. “Apesar de não termos conseguido cumprir os mandados de prisão, conseguimos prender em flagrante quatro criminosos que também fazem parte das atividades ilícitas investigadas, como associação criminosa, porte ilegal de armas e outros crimes. Eles vinham aterrorizando a região com violência e armas de fogo, sempre usando balaclavas para ocultar suas identidades,” explicou Resende.

Durante as investigações, foram coletadas provas, tanto documentais quanto testemunhais, que deixavam claro o alto nível de periculosidade dos envolvidos nos crimes nas áreas rurais do município. Segundo a PC, apesar da fuga de alguns criminosos, a operação foi fundamental para enfraquecer a atuação desse grupo na região.

Os quatro suspeitos presos foram levados à delegacia para a formalização do auto de prisão em flagrante por associação criminosa e porte ilegal de armas. Eles estão à disposição da Justiça.

A Integração

A operação foi realizada com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), 10ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP) e Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).

A perícia técnica foi acionada para garantir a preservação das provas, e as investigações prosseguem para localizar os demais envolvidos nos crimes. As equipes integradas seguem trabalhando para dar cumprimento aos mandados de prisão e também identificar e localizar os demais envolvidos no confronto.