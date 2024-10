PC investiga briga que resultou em facadas entre mulheres em São Domingos do Araguaia

A Polícia Civil investiga um caso de tentativa de homicídio que ocorreu durante o desentendimento entre duas mulheres, na madrugada de domingo (20/10), em São Domingos do Araguaia, sudeste do Pará. Conforme as informações policiais, tanto a vítima quanto a suspeita ficaram feridas após a briga que culminou em um esfaqueamento. O caso é apurado pela PC local.

“[...] A suspeita também ficou ferida e após receber atendimento foi apresentada na unidade policial, autuada e permanece à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação”, diz a nota da PC.

Segundo as informações preliminares, a motivação para o início da briga ainda é desconhecido. As duas mulheres estavam em um imóvel no bairro Vila Moisés quando o conflito começou. A suspeita teria pego uma faca e golpeado a vítima na região do abdômen. Porém, testemunhas relataram que no momento da confusão a suspeita também foi atingida na região do pescoço. Vizinhos socorreram a vítima para o Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia. No entanto, devido a gravidade ela foi transferida para o Hospital Municipal de Marabá (HMM). Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da mulher após a internação.

A Polícia Militar foi ao local da tentativa de homicídio e realizou o socorro da suspeita para para uma unidade de saúde. Também foi feita a apreensão de uma faca, que teria sido usada no crime. A mulher prestou esclarecimentos para a polícia após receber alta. O caso segue em apuração.