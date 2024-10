Suposto faccionado morre ao trocar tiros com a PM e PC em intervenção policial em Parauapebas

Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu após trocar tiros com a Polícia Militar e Civil durante uma intervenção policial na quinta-feira (24/10), em Parauapebas, sudeste do Pará. No local da denúncia, uma área de invasão conhecida como ‘Nova Vida II’, no bairro Centro, os agentes teriam sido recebidos a tiros por quatro suspeitos. Conforme as informações iniciais, a ação foi realizada para localizar os autores de um duplo homicídio e tentativa de homicídio, que ocorreu na quarta-feira (23/10), no Bairro Alto Bonito.

Segundo as informações policiais, as equipes foram informadas sobre um endereço onde estariam homens, membros de uma facção criminosa, envolvidos no crime ocorrido na quarta-feira. Por se tratar de uma área considerada de periculosidade, uma ação foi montada para entrar na invasão e deter os suspeitos. As equipes realizaram o cerco pela parte da frente e atrás do imóvel onde os homens estariam escondidos. No entanto, quatro homens teriam percebido a presença dos policiais e realizaram disparos de arma de fogo, dando início a troca de tiros.

VEJA MAIS

Na situação, os suspeitos correram para uma área de mata e continuaram os disparos. Um dos homens, que estava ferido na perna e tentava correr, foi alcançado pelos militares. Segundo a polícia, o suspeito teria recebido ordem para largar o revólver, mas apontou a arma em direção aos agentes. Os policiais reagiram e atingiram o suspeito. Com o homem foi apreendido um revólver com três munições intactas e dois estojos deflagrados. O suspeito ainda foi socorrido para o Hospital Municipal de Parauapebas, onde foi socorrido mas evoluiu a óbito.

Ainda conforme as informações policiais, dentro do imóvel onde os suspeitos estavam foram apreendidas uma mochila com uma balança de precisão, 292 g de crack e dois aparelhos celulares. O material encontrado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Em nota, a PC informou que o caso é investigado pela Delegacia de Parauapebas e que perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração.