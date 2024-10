Suspeito de participar em latrocínio em Altamira é morto em ação policial no sudoeste do Pará

Jackson Carlos Corradi Moura foi morto em uma ação policial na tarde de terça-feira (22/10), em Medicilândia, no sudoeste do Pará. Ele era suspeito de envolvimento em um latrocínio, roubo seguido de morte, ocorrido em julho deste ano em Altamira, município distante cerca de 85 quilômetros da sede de Medicilândia.

Por volta das 15h30, o 49º Batalhão de Polícia Militar (49 BPM) estava em rondas quando foi informado que Jackson estava hospedado em um hotel e portando armas e drogas. A PM se deslocou até o local e foi até o quarto onde estava o suspeito.

Os militares deram voz de parada a Jackson, mas ele não obedeceu. Segundo a PM, o suspeito atirou contra os policiais, que revidaram e o balearam. Jackson foi socorrido ainda com vida pela PM e para o Hospital Municipal de Medicilândia. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Com o suspeito, a polícia apreendeu um revólver, munições e dinheiro. Todo o material confiscado foi apresentado à Polícia Civil.

De acordo com a PM, Jackson era um suposto integrante de uma facção criminosa e, possivelmente, também tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia ainda o apontou como um dos principais suspeitos de um roubo registrado no município de Brasil Novo, na última segunda-feira (21/10).

Latrocínio

Joseph Gomes Pinheiro, de 30 anos, foi esfaqueado e morto na madrugada de 28 de julho deste ano, em Altamira. A vítima vivia com a avó na travessa 9, bairro Sudam II, e tinha acabado de chegar em casa na data do crime. Segundo o portal Confirma Notícia, ele estava indo ao banheiro quando os criminosos, com quem entrou em luta corporal, mas foi esfaqueado várias vezes e morreu no local. Os assaltantes chegaram a levar a moto da vítima que estava no pátio do imóvel.

Um dos suspeitos apontado pelas autoridades seria Jackson Carlos Corradi Moura, que morreu em confronto com a PM.