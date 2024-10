Foragido do sistema penal é morto em ação policial em Castanhal

Um homem identificado apenas como Ronildo, de 22 anos, foi morto em uma ação policial nesta quinta-feira (17/10), em Castanhal, no nordeste do Pará. O delegado Felipe Silva, da Polícia Civil, disse que o suspeito era foragido do sistema penitenciário desde o dia 16 de setembro, além de ter assaltado estabelecimentos comerciais do município.

Foi por volta das 10h que a 12ª Seccional de Castanhal recebeu uma denúncia anônima apontando que Ronildo estava escondido em uma residência localizada no Ramal Pacuquara, no bairro Apeú.

A polícia planejou cercar a área para capturar o suspeito. No entanto, quando os agentes chegaram ao local, duas pessoas fugiram pelos fundos da casa, em direção a uma área de mata. Um dos suspeitos era Ronildo, que desceu por um barranco atirando contra os policiais, conforme as autoridades.

VEJA MAIS

“Os policiais civis reagiram. Nós efetuamos alguns disparos que o atingiram. Ele (Ronildo) foi socorrido até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Castanhal, mas lá foi constatado o óbito”, disse o delegado Felipe. Com o suspeito, a PC apreendeu celular, que tinha sido roubado no dia 27 do mês passado em um estabelecimento comercial, uma pistola e carregador que continha três munições.

Ainda de acordo com Silva, Ronildo tinha passagens pela polícia por vários roubos e por um latrocínio, roubo seguido de morte. Além disso, o foragido é apontado pelas autoridades por ter participado do confronto registrado na tarde de quarta-feira (16/10) e que terminou com a morte de um outro homem no bairro Propira.