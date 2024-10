'Jhoni Bravo' é morto em ação policial no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua

Adryel Matos de Souza, conhecido pelo apelido de “Jhoni Bravo”, de idade não revelada, foi morto em uma ação policial registrada na noite de segunda-feira (14/10), no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a Polícia Militar, ele era um membro da facção criminosa Comando Vermelho e ocupava o cargo de disciplina na área.

A ocorrência aconteceu por volta das 19h30, quando uma guarnição de recobrimento do 29º Batalhão realizava rondas pela Rua Salvador. Segundo a polícia, vários homens que estavam no local conhecido como “Beco da Fumaça” fugiram assim que perceberam a viatura.

A PM foi atrás dos suspeitos, sendo que um deles conseguiu pular o muro e um outro homem entrou para uma casa. Como o local onde os militares estavam era perigoso, houve a necessidade de utilização de um escudo balístico.

Os policiais foram recebidos a tiros assim que entraram na residência para onde um dos suspeitos correu, conforme as autoridades. A PM revidou os disparos e baleou o suspeito, que se tratava de Adryel. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito Industrial, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com “Jhoni Bravo”, a polícia apreendeu uma arma de fogo com seis munições. O material confiscado foi apresentado na Seccional de Ananindeua.