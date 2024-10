Homem é morto em ação policial após denúncia de tráfico de drogas em Castanhal

Um homem identificado como Railson, de 31 anos, foi morto em uma ação policial na manhã de terça-feira (8/10), no município de Castanhal, nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência iniciou depois que a 12ª Seccional de Castanhal recebeu uma denúncia anônima de que, em uma residência localizada na Rua do Campinho, no bairro Pantanal, um homem estaria há alguns dias traficando drogas e intimidando moradores da área com arma de fogo.

A partir da informação, a PC se deslocou ao endereço repassado. Os agentes, assim que chegaram lá, foram recebidos com um tiro, conforme a polícia. Por conta disso, os policiais revidaram e balearam o suspeito, que se tratava de Railson. Ele chegou a ser socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no local.

Com Railson, a polícia encontrou uma pistola municiada. Já na cozinha da casa onde ele estaria escondido, a PC achou um saco que continha 21 papelotes de oxi. Todo o material foi confiscado. Ainda de acordo com as autoridades, o suspeito tinha passagens pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores.