'Paulinho' é morto em ação policial em Castanhal

Um homem, identificado como Paulo, conhecido como “Paulinho”, foi morto em uma ação policial registrada na tarde de quarta-feira (16/10), em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, ele morreu durante confronto com a 12ª Seccional de Castanhal.

Antes de acontecer a troca de tiros, a PC investigava roubos a estabelecimentos comerciais ocorridos recentemente no município quando avistou uma motocicleta Honda CG Titan de cor branca, que tinha sido subtraída no dia 29 de setembro deste ano. O veículo estava estacionado no pátio de um barraco localizado em uma área de invasão do bairro Propira.

Os agentes se aproximaram do barraco e foram recebidos a tiros, segundo a polícia. Houve confronto e, durante a troca de tiros, “Paulinho” foi baleado e morreu no local.

Outros dois homens fugiram, mas a polícia conseguiu capturar um deles. O suspeito detido se trata de Antonio Davi Oliveira de Souza, encontrado a cerca de cem metros do local da abordagem enquanto tentava escapar. Ele apresentava escoriações no corpo e foi conduzido à 12ª Seccional de Castanhal.

De acordo com o delegado Felipe Silva, Paulo tinha passagens pelos crimes de latrocínio e tráfico de drogas. “(...) Em posse dele ("Paulinho") foi localizado um revólver com quatro munições, três delas intactas e uma delas deflagrada. Ao final do procedimento, além da motocicleta, foram recuperados a partir dessa ação policial e reconhecidos pelas vítimas como sendo objetos roubados”, informou.