Homem é morto a facadas durante roubo a motocicleta em Altamira

Joseph Gomes Pinheiro, de 30 anos, foi esfaqueado e morto na madrugada de domingo (28/07), na casa onde morava, em Altamira, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima vivia com a avó na Travessa 9, Bairro Sudam II. Os criminosos atacaram Joseph com ao menos sete golpes de arma branca e levaram a motocicleta XTZ 250 azul que estava no pátio do imóvel.

A Polícia Militar foi chamada por volta de 3h30 da madrugada para verificar o homicídio. Imagens de câmeras que circulam nas redes sociais mostram os suspeitos e uma mulher passando em frente a casa da vítima. Minutos depois, um dos suspeitos sai de dentro da casa da vítima pilotando a moto que era de Joseph.

De acordo com o Portal Debate, Joseph chegou em casa por volta de 2h da manhã, após ter saído para se divertir. Momentos depois, alguém teria batido palmas para chamar a vítima, no portão da casa. Quando Joseph foi atender, os suspeitos o renderam e entraram no local. A vítima foi esfaqueada com vários golpes na região do rosto e morreu no local. A PM acredita que houve uma luta corporal entre Joseph e os suspeitos, na tentativa de evitar o roubo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.