Homem é morto e dois ficam baleados durante partida de futebol em Parauapebas

Um homem foi executado a tiros e outras duas pessoas foram baleadas, enquanto jogavam uma partida de futebol entre amigos, na noite desta terça-feira (22), no bairro Liberdade I, no município de Parauapebas, região sudeste do estado.

O crime aconteceu por volta das 23h. A vítima fatal, identificada como Petrick Rayon Silva Sousa, estava com amigos disputando uma partida de futebol em um campo sintético da região, quando, já próximo ao término do jogo, um homem chegou numa motocicleta.

Segundo testemunhas, o indivíduo, ainda não identificado, conduzia uma motocicleta modelo Honda Bros e vestia uma mochila específica para entrega de comida por delivery, quando aproximou-se de Petrick, sacou uma arma e disparou quatro vezes contra a vítima.

Ao perceber que era o alvo do atirador, Petrick ainda tentou correr e se esquivar. Disparando diversas vezes, o assassino acabou atingindo outras duas pessoas que estavam no local. Houve muita gritaria e desespero entre os presentes na cena do crime.

Petrick chegou a ser socorrido por amigos e familiares e levado ao Hospital Geral de Parauapebas, no entanto, já chegou ao local sem vida. As outras duas vítimas tambémn foram encaminhadas ao hospital, mas não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Segundo a Polícia Civil do Pará, responsável pela investigação através da Delegacia de Homicídios de Parauapebas, as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime, buscando identificar o autor e a motivação dos disparos, seguem intensamente.