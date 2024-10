Investigado por roubar idosa, ‘Tartaruga’ é morto a tiros no Pará; filho e neto da idosa são presos

Higor Costa Pereira, conhecido como pelo apelido de "Tartaruga", foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (30/10), no bairro Célio Miranda, em Paragominas, sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima, o garupa desceu do veículo e efetuou os disparos contra ela. Segundo a Polícia Civil, Higor era investigado por um roubo contra uma idosa de 85 anos, ocorrido na última quarta (23/10). O filho da idosa assaltada e o neto dela, que não tiveram os nomes revelados, foram presos por envolvimento no assassinato de Higor.

O caso ocorreu por volta das 6h30 na rua Nossa Sra. de Lourdes, entre as ruas Paulo VI e São Luís. Quando foi alvejado, Pereira estava em frente a um local onde vendem passagens de ônibus para a região do interior de Paragominas. Conforme as informações iniciais, ao menos dois tiros atingiram Pereira na região da cabeça. Higor morreu ainda no local do crime.

As polícias Civil e Militar foram acionadas ao caso. Rapidamente, a Delegacia de Homicídios da região coletou imagens de câmeras de segurança e ouviu testemunhas, resultando na identificação da moto e das características dos suspeitos. Com isso, o primeiro suspeito foi localizado e preso. De acordo com a PC, ele não apresentou resistência e confessou a autoria e dinâmica do crime.

As autoridades informaram que o suspeito indicou onde estava a arma utilizada no crime, as munições, a moto e o capacete. Logo depois, o segundo suspeito foi capturado, no bairro Jardim Bela Vista. Tanto o celular dele quanto o do primeiro preso foram apreendidos.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime está relacionada ao roubo que a idosa sofreu há uma semana atrás, já que os suspeitos detidos são familiares dela, filho e neto. Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde seguem à disposição da Justiça.