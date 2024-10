Jovem é encontrado morto amordaçado e com as mãos amarradas em Ananindeua

Um jovem de 17 anos foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (29/10), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Conforme as informações policiais, a vítima estava amordaçada e foi encontrada em uma área de mata, na rua Governador José Malcher, com as mãos amarradas. O crime é investigado pela Polícia Civil.

Ainda conforme as informações policiais, uma guarnição foi acionada por volta de 21h45. Ao chegar no local, encontraram o jovem sem camisa, com as mãos amarradas nas costas e com várias marcas de tiros pelas costas e cabeça. Os moradores da área somente informaram que ouviram os disparos e, ao chegar ao local, encontraram o jovem morto. Ainda conforme as testemunhas, não há informações exatas sobre o que poderia ter motivado a morte da vítima, mas todos acreditam se tratar do chamado ‘tribunal do crime'. No entanto, os relatos e indícios serão apurados pela PC.

Policiais civis estiveram no local para colher as informações sobre o assassinato. Peritos da Polícia Científica também foram acionados para realizar a análise no corpo, na cena do crime e realizar a remoção do cadáver. A perícia poderá esclarecer se o crime ocorreu no local, o horário e se a vítima realmente foi torturada antes da morte.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.