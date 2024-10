Fazendeiro é encontrado morto com marcas de tiros em Pacajá

Um fazendeiro identificado como Amaro Abagaro dos Santos Ferreira foi encontrado morto e com marcas de tiros pelo corpo na terça-feira (15/10), no município de Pacajá, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima foi localizada na fazenda em que era proprietário, no km 37 da Rodovia BR-422. O filho de Amaro realizou o acionamento das autoridades policiais após encontrar o pai morto.

Segundo as informações preliminares, ao procurar a polícia, o filho da vítima relatou que chegou na fazenda e encontrou o pai com várias lesões pelo corpo que seriam decorrentes de tiros de arma de fogo. A vítima já estava morta e não havia mais chances de ser socorrida. Uma equipe da Polícia Civil esteve na fazenda e confirmou as informações da testemunha.

Após a constatação da morte, agentes da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia na cena do crime. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde seriam realizados exames mais minuciosos que auxiliem nas investigações sobre o crime. Um inquérito foi aberto. Ainda não há informações sobre a motivação ou autoria do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre as investigações para a Polícia Civil e aguarda o retorno.