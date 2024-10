Pescador é encontrado morto dentro de canoa em alto mar na cidade de Curuçá

Um homem identificado como Jurandir Januário Sales, 44 anos, foi encontrado morto dentro de uma canoa em Curuçá, no nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, uma embarcação que passava pela área teria avistado a canoa da vítima à deriva e, ao se aproximar, perceberam o corpo dentro no pequeno barco. O caso ocorreu na madrugada de terça-feira (15/10), na Vila de Araquaim, zona rural da cidade.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp