Idoso é encontrado morto com marcas de tiros na cabeça, em Bragança

Antônio de Jesus Matos, de 62 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros na cabeça, dentro da própria casa, na segunda-feira (14/10), na região do Cearazinho, em Bragança, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima teria sido assassinada durante a madrugada, por volta de 2h, quando vizinhos ouviram barulhos estranhos e disparos vindo da residência do homem.

Segundo os moradores da área, a causa do assassinato da vítima é um mistério, pois Antônio seria uma pessoa muito querida pelos vizinhos e familiares. As informações repassadas à polícia são que a vítima era pai de criação de um homem, ainda não identificado, que teria sido visto durante a manhã nos arredores da residência onde o crime ocorreu. No entanto, o indivíduo desapareceu e ainda não foi localizado para prestar esclarecimentos sobre a situação.

Ainda conforme os relatos iniciais, uma munição deflagrada e duas intactas teriam sido encontradas na residência, próximo ao corpo de Antônio. A Polícia Científica realizou a perícia no local do homicídio e fez a remoção do corpo da vítima, para que mais análises fossem feitas no Instituto Médico Legal. A Polícia Civil segue apurando o assassinato. Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.