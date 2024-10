Funcionário de estância no bairro do Marco é morto a tiros

O funcionário de uma estância de material de construção foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (30/10). A loja localizada na Travessa Estrela, esquina com a passagem Valdir Acatauassú Nunes, no bairro do Marco, em Belém. A vítima foi identificada como Cesar Trocolis, de 52 anos, e era muito querido na vizinhança.

Segundo a polícia, dois homens em uma motocicleta Honda Bros sem placa desceram no local e teriam anunciado um assalto. Eles atiraram duas vezes contra a vítima, que morreu na hora. A tentativa de assalto na loja teria ocorrido por volta das 17h.

“Ele era trabalhador, evangélico adventista, casado, tinha três filhos e dois netos. Era músico e ensinava as pessoas a tocar violão. Dava aula particular. Ele também já foi pizzaiolo e fazia pão em casa”, disse um conhecido da vítima.

César trabalhava com a função similar a um gerente. Cuidava da loja quando o proprietário saia do local. Ele estava atrás do balcão quando os criminosos chegaram. Ele estaria sozinho no local no momento do assalto. César teria sido encontrado em posição de defesa, como se tentasse se proteger dos tiros.

Os vizinhos lamentaram muito a morte de César, conhecido entre os amigos como Dentinho. A vítima morava na passagem Monte Alegre, no bairro do Marco. “Ele era adventista. Uma pessoa muito boa. Nunca vi nada de errado dele”, falou uma conhecida que se surpreendou ao saber quem era a vítima. Os familiares da vítima estavam muito abalados com a violência e não quiseram falar com a imprensa.