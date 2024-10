Após suposta tentativa de roubo, homem é espancado por moradores em Belém

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi espancado por várias pessoas após uma suposta tentativa de roubo na rua da Marinha, bairro da Marambaia, em Belém. O caso ocorreu na noite de terça-feira (29/10), quando o suspeito teria abordado um motociclista e tentado levar a moto da vítima. Houve uma luta corporal e a população, revoltada, agrediu o suspeito.

As informações repassadas pela Polícia Militar são que uma viatura foi acionada por volta de 19h. Ao chegar no local, no Conjunto Euclides Figueiredo, se depararam com vários moradores agredindo um suspeito de roubo. No local, os agentes foram informados que o homem estaria armado e tentou assaltar um motociclista. Segundo as testemunhas, o motociclista reagiu e teve início uma luta corporal. A arma usada pelo suspeito teria disparado e o atingido na perna. Ferido, o homem foi pego pela população e ocorreu o espancamento.

Devido aos ferimentos da agressão e do tiro, o suspeito foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. No local, ele foi atendido e recebeu os devidos cuidados. A arma de fogo taurus, apreendida com o suspeito, foi levada para ser apresentada na delegacia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.