Pará não registra apreensões de celulares há 1 ano nas 54 unidades penais estaduais

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) constatou que, desde outubro de 2023, não há apreensão de celulares nas 54 unidades mantidas pela Seap. O resultado positivo é atribuído a adoção de rigorosos protocolos de segurança padronizados e aplicados em todas as casas penais do Pará. Constatado durante as cinco fases da Operação Mute, coordenada nacionalmente pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

Em outubro do ano passado, a Senappen desencadeou em todo o país a Operação Mute, e ela tem tido ótimos resultados, no Estado, no combate à comunicação ilícita praticada pelo crime organizado com a utilização de celulares irregulares.

“Nosso trabalho na Seap tem sido marcado por um compromisso constante com a segurança e a ordem dentro das nossas unidades penais. Graças ao governo do Estado, investimos fortemente no aprimoramento dos protocolos de segurança e na aquisição de equipamentos de última geração, como detectores de metais, raquetes e esteiras de raio-x, além dos Body Scams, que têm sido fundamentais para controlar o acesso de objetos proibidos, como celulares. Esses recursos, aliados às revistas estruturais realizadas rotineiramente pelos operadores das unidades e pelas forças especializadas, garantem que mantenhamos um ambiente seguro e dentro da legalidade”, afirma o secretário da Seap, coronel PM Marco Antonio Rodrigues.

Secretário adjunto de Gestão Operacional da Seap, Ringo Alex Rayol Frias, reforça as afirmações do secretário Marco Antonio Sirotheau, destacando o rígido controle praticado em cada unidade administrada pela Seap. “A eficiência do controle de acesso de entrada de celulares nas nossas dependências penais se dá em virtude do forte controle de protocolos de segurança robustos, que obriga todas as pessoas, dentro do ambiente carcerário, a passarem por uma revista minuciosa, além de que a gente ter conseguido, junto com o governo do Estado, adquirir equipamentos e fazer o treinamento adequado aos nossos policiais penais e aos profissionais que compõem diuturnamente esses espaços, efetivando esse controle e evitando a entrada de ilícitos, seja inclusive incluindo os aparelhos celulares”, disse Ringo Alex.

O secretário Ringo afirma que a fiscalização é desafiadora, mas a equipe tem ótimos resultados. Ele pondera que é importante "a gente efetivar também uma tranquilidade dentro do ambiente carcerário, trazendo como consequência a padronização dos procedimentos vigentes, e, por fim, a paz social para a sociedade paraense”, conclui Ringo Alex.

Números

Na primeira fase da Mute, entre 11 a 17 de outubro de 2023, a Senappen realizou a operação em 26 estados da Federação, com 68 presídios passando por revista geral. Na ocasião, foram apreendidos 1.116 telefones celulares, além de um revólver, armas brancas, e material entorpecente. O Pará foi um dos oito Estados em que nada de irregular foi apreendido nas unidades penais selecionadas.

Nas fases seguintes, realizadas entre 11 a 15 de dezembro de 2023 (2ª fase), de 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2024 (3ª fase), de 24 a 26 de abril (4ª fase) e de 24 a 26 de julho (5ª fase), os resultados não foram diferentes no Pará.