Em Castanhal, operação da Polícia recupera 30 celulares de furto e roubo

Uma operação realizada pela 12ª Seccional de Polícia Civil de Castanhal, região nordeste do estado, na tarde de terça-feira, 20, recuperou 30 aparelhos celulares de diversos modelos e marcas, que haviam sido furtados ou roubados no município, localizado na região nordeste paraense. Os aparelhos foram encontrados em Castanhal com receptadores diferentes.

A "Operação Boomerang" foi iniciada no dia 1º de dezembro do ano passado com uma investigação minuciosa em boletins de ocorrências de roubo e furtos de aparelhos celulares com objetivo de localizar, apreender e restituir às vítimas, assim como responsabilizar criminalmente os receptadores dos aparelhos e autores dos roubos e furtos. Está foi a sexta etapa da Boomerang.

“Foi feito um trabalho investigativo em cada boletim de ocorrência para identificar o receptador e consequentemente apreender o aparelho de posse desse receptador. A operação Já foi realizada em seis etapas aqui em Castanhal. É uma operação importante. É focada na recuperação de objetos e produtos de crime e roubo, especificamente aparelhos celulares. É uma forma de não só restituir às vítimas um objeto que é importante e que tem um valor econômico e necessário no dia a dia de todas as pessoas”, explicou o delegado Felipe Silva.

Os 30 aparelhos celulares foram localizados no município de Castanhal e todos foram entregues pela PC aos seus respectivos donos conforme o registro do boletim de ocorrência. Todos os aparelhos resgatados foram entregues aos respectivos donos, na tarde de ontem.

“A operação possibilita a PC alcançar e responsabilizar os receptadores, que são as pessoas que compraram esses objetos de origem ilícita. Além disso, em alguns dos casos é possível identificar os autores do próprio crime de roubo ou de furto. Agora vamos instaurar inquérito para prender os responsáveis pelos roubos e furtos de aparelhos de celulares em Castanhal”, concluiu o delegado.

Desde o começo da operação já foram apreendidos e restituídos 131 aparelhos celulares pela PC em Castanhal.