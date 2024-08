No Pará, Polícia recupera 2.803 celulares de furto e roubo no primeiro semestre de 2024

De janeiro a junho de 2024 foram recuperados 2.803 celulares que haviam sido roubados ou furtados na Região Metropolitana de Belém (RMB) e no interior do Pará. Os aparelhos, que foram localizados e apreendidos pela Polícia Civil durante operações policiais, serão devolvidos aos respectivos donos que realizaram Boletins de Ocorrência.

Segundo o delegado-geral da PCPA, delegado Walter Resende, os números, correspondentes ao período do primeiro semestre deste ano, demonstram um avanço na atuação da corporação.

“Esse crescimento reflete nossos investimentos, bem como o fortalecimento de nossas operações e a união de esforços das nossas equipes da capital e do interior no combate à criminalidade, na recuperação de bens e sua restituição aos seus legítimos proprietários. Nosso compromisso é com a segurança da sociedade”, ressaltou.

VEJA MAIS

Somente na Região Metropolitana de Belém, 1.231 celulares foram recuperados. Em 2023, foram 1.131 celulares localizados e apreendidos. A evolução reflete diretamente na dedicação e eficiência dos agentes, como pontua o Diretor de Polícia Metropolitana (DPM), delegado Daniel Castro.

“No primeiro semestre de 2022, conseguimos recuperar 530 aparelhos. Este ano, nosso desempenho mais que dobrou e registramos um aumento de 132,26%”, destacou o delegado. A tendência é que esse número aumente à medida que nossas operações se tornam ainda mais eficazes”, disse Daniel Castro.

Por meio da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), a atuação da Polícia Civil também ganhou o destaque para a recuperação de 1.569 restituídos entre janeiro e junho de 2024.

“Esse dado tornou-se possível graças ao avanço nos investimentos em equipamentos e aprimoramento dos agentes, o que contribui para uma maior facilidade e agilidade na resolução dos crimes de furto, receptação e roubo, resultando assim, na recuperação e devolução dos celulares levados”, disse o diretor da DPI, delegado Hennison Jacob.

Importância da denúncia

A Polícia Civil ressalta a importância do registro do Boletim de Ocorrência (B.O.), que é o ponto de partida para que os agentes de segurança iniciem as investigações para localizar os bens subtraídos das vítimas, identificar os autores dos delitos e responsabilizar as pessoas envolvidas no crime de receptação.

A denúncia pode ser feita presencialmente, em uma das delegacias espalhadas pela RMB, ou pela Delegacia Virtual da Polícia Civil.

Outra forma de denunciar é pelo alertacelular.pa.gov.br, ferramenta lançada pela Polícia Civil e Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa), que cadastra telefones celulares em um banco de dados virtual, auxiliando na recuperação do aparelho em casos de furto ou roubo. Quando o aparelho é encontrado, por meio do BO também se torna mais fácil a localização do proprietário, para ser feita a devolução.