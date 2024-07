Celular Seguro: Pará é o 10º estado com mais bloqueios, aponta pesquisa; veja como se cadastrar

O Pará registrou 1.680 bloqueios de celulares por perda, roubo ou furto nos últimos seis meses. O período corresponde ao tempo de funcionamento do programa Celular Seguro - iniciativa, lançada em dezembro de 2023, que possibilita o bloqueio das linhas, dos dispositivos e dos aplicativos digitais a partir do acionamento de um “botão de emergência”, que deve ser utilizado somente nesses casos. No ranking, divulgado no dia 1º de julho, o Pará ocupa a 10ª posição entre os estados que mais registraram bloqueios.

O serviço, no entanto, não substitui a comunicação do usuário com autoridades policiais, operadores de telefonia e instituições financeiras de pagamento, em caso de roubo ou furto.

O acesso ao Celular Seguro é feito com o mesmo login do site gov.br. Os aparelhos podem ser registrados pelo site ou aplicativo, disponíveis na Play Store (Android) e na App Store (iOS). Cada pessoa cadastrada no Celular Seguro poderá indicar pessoas da sua confiança, que estarão autorizadas a efetuar os bloqueios, caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado. Também é possível que a própria vítima bloqueie o aparelho acessando o site por um computador.

O serviço é uma parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com bancos e instituições de crédito e telefonia, que coordenarão pontos específicos da funcionalidade da iniciativa. O aplicativo é viabilizado com apoio de Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom) e os bancos Caixa, Inter, Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi e Sicoob.

Novidades na atualização da ferramenta

Em abril de 2024, foi lançada uma nova versão da ferramenta a fim de facilitar o registro. Foram mantidos apenas os campos essenciais – não é mais necessário informar o IMEI e o modelo do aparelho, somente o número da linha, a operadora de telefonia e a marca do telefone. Ainda, foi incluída a opção “Outra operadora” para o campo Operadoras e uma lista para identificação da marca do celular. Os alertas também receberam alterações. O usuário só poderá emitir um alerta para ocorrências dos últimos 15 dias e poderá escolher se bloqueará apenas o aparelho e a linha ou outros (como instituições financeiras).

Como encontrar o IMEI para cadastrar o celular

Discando um Código

Abra o aplicativo de telefone. Digite *#06#. O número IMEI será exibido na tela.

Nas Configurações do Dispositivo

Android: Vá para Configurações . Selecione Sobre o Telefone . Procure por Status ou Informações do IMEI . O número IMEI deve estar listado.

iPhone: Vá para Ajustes . Selecione Geral . Toque em Sobre . Role para baixo até encontrar o número IMEI.



Na Embalagem do Dispositivo

O número IMEI geralmente está impresso na embalagem original do dispositivo.