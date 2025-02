Soldado da PM morre após bater moto em barranco no sudeste do Pará

Marcos Alves dos Santos, de 28 anos, soldado da Polícia Militar, morreu em um acidente de trânsito no fim da tarde de domingo (23/2), na PA-287, em Redenção, sudeste do Pará. Segundo as autoridades, o agente conduzia uma motocicleta quando colidiu em um barranco que fica em uma curva da rodovia estadual. Até agora, as circunstâncias do sinistro são um mistério.

Uma guarnição do 7º BPM estava em rondas quando soube o que tinha acontecido com Marcos. De acordo com as autoridades, o caso ocorreu na pista que vai em direção ao município paraense Cumaru do Norte.

VEJA MAIS

Quando a Polícia Militar chegou no local do acidente, encontrou o militar caído em uma ribanceira, de um lado de um poste. Apesar do Serviço de Urgência e Emergência (Samu) ter sido acionado para prestar socorro à vítima, Marcos morreu na hora com o impacto da batida. Ainda segundo a PM, a batida fez com que a vítima fosse jogada por cerca de 20 metros do local em que havia colidido.

O PM era natural da cidade de Piranhas, em Goiás, e era lotado no 7º Batalhão (7º BPM), responsável pelo policiamento em Redenção. No Instagram, o 7º BPM lamentou a morte do agente.

“É com extremo pesar que informamos o falecimento do SD PM SANTOS, pertencente ao nosso efetivo. Lamentamos muito a perda deste guerreiro valioso, disciplinado e respeitado por todos. Sua falta será sentida por todos nós e a sua dedicação, profissionalismo e amizade sempre serão lembrados. Neste momento difícil, nossos pensamentos e orações estão com os familiares e amigos”, diz a legenda do post.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.