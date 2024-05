PM reformado morre após colisão entre moto e carro na avenida Duque de Caxias, em Belém

O policial militar reformado José Carlos Ferreira de Souza, de 64 anos, morreu durante um sinistro de trânsito na avenida Duque de Caxias, entre as travessas Pirajá e Perebebuí, bairro do Marco, em Belém, na madrugada deste sábado (11). A vítima pilotava uma moto Honda Fan 125 e colidiu contra um carro, que era dirigido por Valério Libdy Magalhães. Segundo a Polícia Civil, o motorista, que foi apresentado na Seccional da Sacramenta por agentes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), prestou depoimento e foi liberado após pagar fiança, conforme determinação do Código Brasileiro de Trânsito.

Por volta de 2h, a PM foi acionada ao sinistro por moradores. José estava deitado na avenida com várias fraturas. Assim que os militares chegaram na ocorrência, foram informados de que Valério teria fugido do local. A guarnição foi atrás do automóvel e conseguiu localizá-lo a cerca de 100 metros do lugar onde o acidente aconteceu. O Honda Fit foi encontrado com a parte frontal bastante danificada.

Até aquele momento, o militar reformado ainda estava com vida. A PM solicitou apoio ao Centro Integrado de Operações (Ciop). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) se dirigiu ao local. Mas, assim que os profissionais de saúde chegaram, foi constatada a morte de José Carlos.

Valério foi levado para a Seccional da Sacramenta. Em nota, a PC informou que ele realizou exame de alcoolemia, o que deu negativo. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da vítima, conforme o comunicado, estava vencida. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações conduzidas pela Polícia Civil. Por ter pago a fiança, Valério vai responder o caso em liberdade.