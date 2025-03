Duas pessoas são presas em operação contra roubo de cargas em Paragominas

Dois homens que não tiveram seus nomes divulgados foram presos por roubo de cargas na segunda-feira (10) no município de Paragominas, no nordeste paraense. A prisão ocorreu no âmbito da operação “Carga Segura”, deflagrada pela Polícia Civil. Os mandados de prisão preve​ntiva foram expedidos pela Vara Federal da cidade. A polícia ainda busca um terceiro envolvido, que segue foragido.

A ação foi coordenada pela 13ª Seccional de Paragominas e contou com o apoio da Superintendência da 7ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Paragominas.

Segundo a polícia, o crime ocorreu no dia 28 de fevereiro, quando os suspeitos interceptaram um caminhão de uma empresa de entregas e obrigaram o motorista a seguir por uma estrada vicinal. No local, sob ameaça de armas de fogo, a carga foi roubada.

Um dos presos já estava custodiado no sistema penitenciário e teve o mandado de prisão cumprido na unidade. O outro foi capturado pela Polícia Federal no momento em que desembarcava no Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, em Belém.