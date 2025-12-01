O que se sabe sobre caso de homem que atropelou e arrastou mulher por mais de 1 km na Marginal

Uma mulher de 31 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada e arrastada por mais de um quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo. O crime ocorreu no sábado, 29, de manhã, quando Taynara Santos Souza saia de um bar acompanhada de um amigo. Segundo a polícia, o caso é investigado como tentativa de feminicídio com extrema crueldade. Veja o que se sabe sobre o crime:

Como o crime ocorreu?

Taynara Santos Souza, de 31 anos, foi atropelada e arrastada por um quilômetro na manhã de sábado, 29, logo após sair de um bar na região da Vila Maria, quando o Douglas Alves da Silva iniciou uma briga com um homem que acompanhava a vítima.

Imagens de câmeras de segurança mostram Taynara e Douglas discutindo na rua, já fora do bar. Momentos depois, o suspeito entra em um carro preto, acelera e atropela a mulher, que fica presa sob o veículo.

Em seguida, já na Marginal Tietê, ele segue dirigindo enquanto a vítima é arrastada pela via. Um segundo vídeo, obtido pelo Estadão, registra o momento em que o carro trafega com Taynara ainda presa embaixo do automóvel.

Quem é a vítima?

Taynara Souza Santos, de 31 anos. O corpo dela só se desprendeu do veículo depois que o suspeito passou pela calçada de um posto de gasolina, a aproximadamente 1 quilômetro do local inicial do atropelamento. Ela foi socorrida por testemunhas e levada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, em estado grave.

A jovem é mãe de duas crianças, uma de 7 e outra de 12 anos, e precisou amputar as duas pernas em decorrência das lesões. Ela permanece internada na UTI. A Secretaria Municipal da Saúde informou que não pode divulgar detalhes sobre o estado da paciente por sigilo médico. Segundo os advogados da família, o quadro é estável, mas sem previsão de alta.

Quem é o agressor? Ele foi preso?

Douglas Alves da Silva, de 26 anos, fugiu após cometer o crime. Ele foi localizado e preso. Segundo a polícia, durante a abordagem, feita em um hotel na Vila Prudente, Douglas resistiu e avançou contra um dos agentes, o que exigiu intervenção policial.

Ele foi atingido e contido, sendo encaminhado ao Hospital Estadual Vila Alpina, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, foi levado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como captura de procurado, resistência e lesão corporal na 4ª Delegacia Seccional Norte.

O que dizem as testemunhas?

Testemunhas que estavam no local relataram que Douglas teria tido uma crise de ciúme ao ver a jovem acompanhada de um outro rapaz. Eles discutiram e em seguida, ele entrou no carro e atropelou a jovem propositalmente. As pessoas relataram que gritaram para que ele parasse, mas ele saiu em alta velocidade.