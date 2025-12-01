Capa Jornal Amazônia
Homem que atropelou e arrastou mulher na Marginal Tietê é preso pela polícia

Segundo a investigação conduzida pelo 73.º DP (Jaçanã), o caso é tratado como tentativa de feminicídio

Redação O Liberal com informações da AE

A polícia de São Paulo prendeu neste domingo, 30, Douglas Alves da Silva, de 26 anos. Ele é suspeito de atropelar e arrastar a jovem Taynara Souza Santos na manhã do último sábado, 29, na zona norte da capital paulista.

Silva estava foragido e sua prisão foi confirmada pelos advogados que representam a família da vítima. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) não detalhou as circunstâncias da detenção até a última atualização.

A investigação do 73º Distrito Policial (Jaçanã) trata o caso como tentativa de feminicídio. Testemunhas relataram que o crime ocorreu após uma discussão motivada por ciúmes.

Atropelamento e arrastamento registrados em vídeo

Imagens de câmeras de segurança mostram Taynara e Douglas discutindo na rua, fora do bar. Momentos depois, o suspeito entrou em um carro preto, acelerou e atropelou a mulher, que ficou presa sob o veículo.

Em seguida, já na Marginal Tietê, Douglas seguiu dirigindo enquanto a vítima era arrastada pela via. Um segundo vídeo, obtido pelo Estadão, registrou o momento em que o carro trafegava com Taynara ainda presa embaixo do automóvel.

O corpo da jovem só se desprendeu do veículo após o suspeito passar pela calçada de um posto de gasolina, a aproximadamente 1 quilômetro do local do atropelamento. Ela foi socorrida por testemunhas e levada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli.

Estado de saúde de Taynara e próximos passos

Taynara, mãe de duas crianças, precisou amputar as duas pernas devido às lesões e permanece internada na UTI em estado grave. Segundo os advogados da família, o quadro é estável, mas não há previsão de alta.

A SSP havia informado anteriormente que "diligências estavam em andamento" para localizar o suspeito, e que evidências apontavam a intenção de atropelar e matar a vítima. Com a prisão de Douglas Alves da Silva, a polícia deve ouvi-lo e encaminhar o caso ao Ministério Público para decisão sobre a denúncia à Justiça.

