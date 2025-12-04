Capa Jornal Amazônia
Polícia

Motociclista perde controle de moto em quebra-molas e morre em Marabá

A vítima caiu do veículo e se chocou com a calçada de uma loja

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra profissionais do Samu e outras pessoas próximas ao corpo da vítima, que está entre a rua e a calçada, coberta por um lençol preto. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Um acidente de trânsito registrado na tarde de quarta-feira (3/12) na avenida Boa Esperança, bairro Laranjeiras, em Marabá, no sudeste do Pará, terminou em tragédia. Zidean Conceição Barros, de 29 anos, perdeu o controle da motocicleta que conduzia pela via sentido Liberdade-feira coberta ao passar por uma quebra-molas em alta velocidade. Ele morreu na hora.

Segundo o portal Correio de Carajás, Zidean caiu do veículo e se chocou com a calçada de uma loja, enquanto a moto ainda seguiu cerca de 10 metros até a esquina. A vítima sofreu trauma de crânio e de face, e também fraturas expostas de membros inferiores e superiores.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas os socorristas só tiveram o trabalho de constatar a morte. Em seguida foi acionada uma guarnição da Polícia Militar e também uma equipe da Polícia Científica, para levantamento de local e recolher o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a instituição confirmou que a vítima morreu no local "após passar por um quebra-molas, perder o equilíbrio e colidir contra a calçada de uma loja". O caso é apurado pela Seccional de Marabá.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

polícia

motociclista

perde controle de moto

quebra-mola

morre em marabá
Polícia
