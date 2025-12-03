Casal é preso suspeito de tentar comprar recém-nascidos, em Portel

A Polícia Civil prendeu, na tarde de terça-feira (2), um casal suspeito de tentar comprar uma criança no município de Portel, no Arquipélago do Marajó. A ação ocorreu após denúncias de que os dois estariam oferecendo quantias vultosas a moradores para intermediar a aquisição de um bebê. Há relatos de que a dupla teria tentado praticar o mesmo crime em Melgaço e Cachoeira do Arari. A Polícia Civil do Pará investiga o caso.

A prisão aconteceu por volta das 12h, quando equipes da Superintendência Regional das Ilhas do Marajó (8ª RISP) passaram a monitorar o casal após receber denúncias. Segundo a polícia, os suspeitos informaram que estavam hospedados em um hotel no centro de Portel, local onde pretendiam efetuar o pagamento pela suposta negociação. No momento em que verbalizaram a oferta do valor, receberam voz de prisão.

O homem foi identificado como Adedilco Alves Viana, policial militar do Estado de Goiás. A mulher foi identificada como Brenda Rodrigues dos Santos. Durante revista realizada com apoio da Polícia Militar de Portel, uma arma de fogo foi apreendida com Adedilco, que afirmou ter “esquecido de informar” que estava armado. Segundo a polícia, ele desobedeceu ordens durante a abordagem.

Com o casal estava uma criança de aproximadamente 8 anos, possivelmente filha de Brenda, que foi encaminhada ao Conselho Tutelar para acompanhamento.

Além da arma e munições, foram apreendidos:

uma mala com roupas de recém-nascido;

fraldas descartáveis;

mamadeira;

três celulares;

certidões de nascimento de recém-nascidos de outros estados.

Polícia Militar de Goiás

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) informou, por meio de nota oficial, que a Corregedoria acompanha o caso e que o militar envolvido encontra-se na condição de agregado e afastado de suas funções desde o dia 28 de novembro, aguardando a efetivação de sua passagem para a reserva.

A corporação afirmou ainda que colaborará integralmente com as autoridades responsáveis, cumprindo todas as decisões judiciais, e reforçou que não compactua com qualquer desvio de conduta por parte de seus integrantes. Procedimentos administrativos disciplinares serão instaurados para apurar todas as circunstâncias e responsabilidades.

Polícia Civil do Pará

A Polícia Civil do Pará reforçou que a Delegacia de Portel instaurou um inquérito policial para investigar o caso. A PC confirmou que um policial militar de Goiás e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de pessoas.

A PC detalhou que a criança de 8 anos foi encaminhada ao Conselho Tutelar do município e que, com os suspeitos, foram apreendidos: arma de fogo, munições, roupas de recém-nascido, fraldas descartáveis, mamadeira, três celulares e certidões de nascimento de bebês de outros estados.

A Polícia Civil informou também que ouve testemunhas para auxiliar nas investigações.