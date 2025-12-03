Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Casal é preso suspeito de tentar comprar recém-nascidos, em Portel

Entre os presos, está um policial militar do Estado de Goiás, identificado como Adedilco Alves Viana

O Liberal
fonte

Casal é preso suspeito de tentar comprar recém-nascidos, em Portel. (Divulgação)

A Polícia Civil prendeu, na tarde de terça-feira (2), um casal suspeito de tentar comprar uma criança no município de Portel, no Arquipélago do Marajó. A ação ocorreu após denúncias de que os dois estariam oferecendo quantias vultosas a moradores para intermediar a aquisição de um bebê. Há relatos de que a dupla teria tentado praticar o mesmo crime em Melgaço e Cachoeira do Arari. A Polícia Civil do Pará investiga o caso.

A prisão aconteceu por volta das 12h, quando equipes da Superintendência Regional das Ilhas do Marajó (8ª RISP) passaram a monitorar o casal após receber denúncias. Segundo a polícia, os suspeitos informaram que estavam hospedados em um hotel no centro de Portel, local onde pretendiam efetuar o pagamento pela suposta negociação. No momento em que verbalizaram a oferta do valor, receberam voz de prisão.

O homem foi identificado como Adedilco Alves Viana, policial militar do Estado de Goiás. A mulher foi identificada como Brenda Rodrigues dos Santos. Durante revista realizada com apoio da Polícia Militar de Portel, uma arma de fogo foi apreendida com Adedilco, que afirmou ter “esquecido de informar” que estava armado. Segundo a polícia, ele desobedeceu ordens durante a abordagem.

Com o casal estava uma criança de aproximadamente 8 anos, possivelmente filha de Brenda, que foi encaminhada ao Conselho Tutelar para acompanhamento.

Além da arma e munições, foram apreendidos:

  • uma mala com roupas de recém-nascido;
  • fraldas descartáveis;
  • mamadeira;
  • três celulares;
  • certidões de nascimento de recém-nascidos de outros estados.

Polícia Militar de Goiás

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) informou, por meio de nota oficial, que a Corregedoria acompanha o caso e que o militar envolvido encontra-se na condição de agregado e afastado de suas funções desde o dia 28 de novembro, aguardando a efetivação de sua passagem para a reserva.

A corporação afirmou ainda que colaborará integralmente com as autoridades responsáveis, cumprindo todas as decisões judiciais, e reforçou que não compactua com qualquer desvio de conduta por parte de seus integrantes. Procedimentos administrativos disciplinares serão instaurados para apurar todas as circunstâncias e responsabilidades.

Polícia Civil do Pará

A Polícia Civil do Pará reforçou que a Delegacia de Portel instaurou um inquérito policial para investigar o caso. A PC confirmou que um policial militar de Goiás e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de pessoas.

A PC detalhou que a criança de 8 anos foi encaminhada ao Conselho Tutelar do município e que, com os suspeitos, foram apreendidos: arma de fogo, munições, roupas de recém-nascido, fraldas descartáveis, mamadeira, três celulares e certidões de nascimento de bebês de outros estados.

A Polícia Civil informou também que ouve testemunhas para auxiliar nas investigações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Casal é preso suspeito de tentar comprar recém-nascidos, em Portel
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Grupo que fraudava benefícios do INSS e causou prejuízo de R$ 10 milhões é alvo de operação no Pará

Segundo a Polícia Federal, foram identificados 226 benefícios concedidos de forma fraudulenta até o momento

04.12.25 10h13

POLÍCIA

Operação prende duas pessoas por descartarem lixo em canal de Belém

A ação faz parte do programa "Belém em Ordem" e já soma mais de 50 prisões por essa infração na capital.

04.12.25 9h55

POLÍCIA

Motociclista perde controle de moto em quebra-molas e morre em Marabá

A vítima caiu do veículo e se chocou com a calçada de uma loja

04.12.25 9h30

BRASIL

Homem que atropelou e arrastou mulher em SP acusa policiais de agressão

Douglas da Silva está preso desde domingo (30) e participou de audiência de custódia nessa quarta-feira (3)

04.12.25 9h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Ruthetty pode ter sido morta a pauladas, aponta perícia

Artista teria sido golpeada na região da cabeça e que o principal suspeito é o ex-companheiro da cantora

03.12.25 23h10

RIVALIDADE

Traficantes são baleados por facção rival durante churrasco; 2 pessoas morreram

O tiroteio aconteceu na madrugada dessa quinta-feira (4), em Belo Horizonte, Minas Gerais

04.12.25 7h56

POLÍCIA

Operação 'Ponto Crítico' prende cerca de 50 pessoas no Pará

Segundo as autoridades, entre os presos está uma mulher suspeita de integrar uma facção criminosa, responsável por extorquir comerciantes da cidade de Santa Izabel do Pará

04.12.25 8h27

INVESTIGAÇÃO

Casal é preso suspeito de tentar comprar recém-nascidos, em Portel

Entre os presos, está um policial militar do Estado de Goiás, identificado como Adedilco Alves Viana

03.12.25 21h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda