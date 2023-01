Cinco servidores da Sefa são presos acusados de corrupção passiva em três cidades paraenses

Cinco servidores administrativos da Secretaria de Estadual da Fazenda (Sefa) foram presos na sexta-feira (20) acusados de corrupção passiva. Duas pessoas foram presas em postos de fiscalização em Belém, outras duas em Abel Figueiredo e mais uma em Marabá, ambas cidades no sudeste do Estado. A Polícia Civil do Pará esteve por trás das prisões, por meio da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção e do Núcleo de Apoio à Investigação, com apoio da Polícia Militar e da Sefa. Com informações do Correio de Carajás.

VEJA MAIS

Uma operação chamada de “Parada Obrigatória”, foi realizada em Marabá, para dar cumprimento à mandados de busca e apreensão e prisão temporária contra suspeitos de crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro praticados no município.

Os crimes eram praticados por agentes públicos lotados em postos de fiscalização e unidades administrativas responsáveis pela arrecadação de tributos estaduais.

As investigações foram realizadas ao longo dos últimos anos a partir de denúncias feitas pelas vítimas que, segundo relatos feitos à Polícia, eram paradas nesses postos e a liberação dos veículos era feita mediante pagamentos ilegais.

“Esses contribuintes estavam sendo constantemente lesados com a cobrança indevida de notas fiscais irregulares. Com a denúncia feita à Polícia Civil em Marabá e os desdobramentos, nós constatamos uma renda incompatível com a remuneração com os bens, sendo necessária essa busca e apreensão”, explica o delegado Vicente Leite, da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR).

Até o momento, apenas três presos tiveram identidade revelada e são: Aurora Rodrigues Mercês, Raimundo Nonatos Mercês de Sousa e Getúlio Melo Coutinho da Silva Junior.

Aurora é lotada no posto da Sefa, inaugurado há pouco tempo na BR-230, entre Marabá e São João do Araguaia. Ela foi detida e conduzida para a Seccional de PC da Folha 30.

Raimundo recebeu voz de prisão no próprio posto fiscal. Ele permanece preso na delegacia de Abel Figueiredo, aguardando audiência de custódia.

A PM capturou o auxiliar técnico Getúlio após a placa do carro dele ser flagrada por uma das câmeras do sistema Guardião, na altura do KM 3. O sistema indicou que havia mandado de prisão em nome do dono do veículo.

Corregedoria da Sefa acompanha as investigações

Em nota encaminhada à redação integrada de O Liberal na tarde deste sábado (21), a Sefa informou que apoio e acompanha a investigação policial por meio da Corregedoria Fazendária.

Trabalho da polícia continua

A Delegada-geral Adjunta da Polícia Civil do Pará, Daniela Santos frisa que a instituição está atenta ao combate de todo tipo de crime e que o combate à corrupção é uma das frentes constantes de trabalho, a partir das investigações e serviços de inteligência. “Nós estamos sempre atentos a essas situações criminosas praticadas dentro de órgãos públicos e que vão de encontro à atuação legal destes órgãos. Uma de nossas bandeiras é a atuação frequente no combate a má atuação de servidores públicos”, alerta a delegada.

Com a apreensão de bens e prisões temporárias executadas, as investigações serão continuadas em busca de novas informações sobre o caso. O delegado Vicente Leite, da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR), pontua a importância de o cidadão denunciar esse e outros tipos de crime à polícia. “O nosso maior parceiro será sempre o cidadão. Aqui nós conseguimos fazer uma investigação muito detalhada graças à população que nos procurou e confiou no nosso trabalho”.