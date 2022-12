Polícia Rodoviária Federal prende homem por corrupção ativa, no Pará

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma arma de fogo e prendeu um homem por corrupção ativa, durante fiscalização no km 340 da BR-230, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. A prisão ocorreu na segunda-feira (19), por volta das 16h30, e foi divulgada nesta terça-feira (20).

Em abordagem a um veículo Hilux, de cor prata, a equipe verificou que o condutor portava um revólver calibre 38, marca Taurus, com seis munições intactas, sem nenhum tipo de documento ou registro.

Após ser dada a voz de prisão, ainda segundo a PRF, o homem tentou subornar os policiais rodoviários federais, oferecendo a quantia de R$ 2 mil. Diante dos fatos, o condutor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Marabá, para que fossem realizados os procedimentos cabíveis - em tese, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa.