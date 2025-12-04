Operação prende duas pessoas por descartarem lixo em canal de Belém

Duas pessoas foram detidas em flagrante na noite de quinta-feira (3/12) por descartarem lixo irregularmente no canal da Generalíssimo Deodoro, em Belém. As prisões ocorreram em uma operação entre a Guarda Municipal (GMB) e Código de Postura da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel).

A ação faz parte do programa "Belém em Ordem" e já soma mais de 50 prisões por essa infração na capital.