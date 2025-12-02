Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Quem é o homem que arrastou a ex- ficante com carro? Suspeito já tinha passagens pela polícia

Douglas afirmou em depoimento que queria dar um susto em Tainara após uma briga de bar

Gabrielle Borges
fonte

Douglas disse que não prestou socorro e fugiu do local por medo de ser agredido por testemunhas. (Reprodução)

"Briguento e temido" é assim que Douglas Alves da Silva, de 26 anos, é conhecido na região em que morava. Ele foi preso após atropelar e arrastar a ex-ficante na Marginal Tietê, zona norte de São Paulo, no último sábado (29/11). Douglas já tinha passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e brigas.

Testemunhas que conheciam o histórico violento do homem ficaram com medo de falar com as autoridades, mas decidiram prestar depoimento diante da situação de Tainara, que teve as duas pernas amputadas após ter sido arrastada.

Douglas Alves da Silva foi preso somente no último domingo (30/11), um dia após a ocorrência. Ele estava foragido e foi baleado no braço após reagir à abordagem e tentar pegar a arma de um dos agentes durante a prisão. Nesta segunda-feira (1º/12), a Justiça **manteve-o preso** depois da audiência de custódia.

Tainara segue internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e teve as duas pernas amputadas. Ela está em estado grave, mas, segundo os advogados da família, ainda não corre risco de morte.

Queria "apenas" dar um susto

Douglas afirmou em depoimento que queria dar um susto em Tainara após uma briga de bar. Ele disse que **chegou ao** local na sexta-feira (28/11) por volta das 21h e começou a ingerir bebidas acompanhado de um amigo e de Tainara.

O amigo teria se desentendido com um homem e uma briga começou. Douglas disse que tentou separar a briga, mas foi atingido com uma garrafa no rosto. Ele entrou no carro com Kauan e deixou o local, mas teve uma crise de ciúmes quando avistou Tainara e o homem caminhando para fora do bar. Douglas afirmou que fez uma manobra para parar o carro **ao** lado do casal com o objetivo de apenas assustar, mas acabou atingindo Tainara, que ficou debaixo do veículo.

Ele disse que não percebeu que a mulher estava debaixo do carro e por isso acelerou. Ele afirma que não percebeu os gestos de outros motoristas avisando que Tainara estava sendo arrastada. Douglas disse que não prestou socorro e fugiu do local por medo de ser agredido por testemunhas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

